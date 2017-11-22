 FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

    FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret edip tesislerde incelemelerde bulundu.

    TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Başkan Demirören'in yanı sıra Futbol Federasyonu adına UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. TFF Onursal Başkanı ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik de Riva'daki ziyarette yer aldı.
    İstanbul'da yarın yapılacak FIFA Futbol Zirvesi öncesi, TFF ve FIFA başkanları karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.

    Öte yandan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Milli Takım forması hediye etti.

    ?Infantino, daha sonra TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek bilgi aldı. Riva'da yapılan UEFA B kursunda eğitim gören antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektiren FIFA Başkanı, ayrıca TFF anı defterini de imzaladı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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