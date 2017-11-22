FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Gianni Infantino, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret edip tesislerde incelemelerde bulundu.
İstanbul'da yarın yapılacak FIFA Futbol Zirvesi öncesi, TFF ve FIFA başkanları karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.
Öte yandan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Milli Takım forması hediye etti.
?Infantino, daha sonra TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek bilgi aldı. Riva'da yapılan UEFA B kursunda eğitim gören antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektiren FIFA Başkanı, ayrıca TFF anı defterini de imzaladı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:07
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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