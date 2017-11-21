 UEFA Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı

    <a href="/index/uefa?id=a8d89ed5-92c7-4f18-96d1-c1ef81b288c6" class="" rel="tag">UEFA</a> Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı

    Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

    Yönetim Kurulu üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'nın Başkan Vekilliğini yürüttüğü Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin olağan toplantısına UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve komite üyelerinin yanı sıra Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Stadyum ve Güvenlik uzmanları katıldı. Toplantıda Avrupa futbolundaki stadyum ve güvenlik konuları, yeni stadyum talimatı ve güvenlik konularındaki AB ile UEFA ilişkileri ele alındı.

    UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne TFF'nin e-bilet sistemi hakkında brifing verilirken Servet Yardımcı, üyelere isimleri yazılı Milli Takım forması hediye etti. Toplantıdan sonra UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanvekili Servet Yardımcı ve komite üyeleri birlikte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.