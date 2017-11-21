UEFA Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı
UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.
UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'nın Başkan Vekilliğini yürüttüğü UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin olağan toplantısına UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve komite üyelerinin yanı sıra TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Stadyum ve Güvenlik uzmanları katıldı. Toplantıda Avrupa futbolundaki stadyum ve güvenlik konuları, yeni stadyum talimatı ve güvenlik konularındaki AB ile UEFA ilişkileri ele alındı.
UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne TFF'nin e-bilet sistemi hakkında brifing verilirken Servet Yardımcı, üyelere isimleri yazılı Milli Takım forması hediye etti. Toplantıdan sonra UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanvekili Servet Yardımcı ve komite üyeleri birlikte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:10
-
Tudor'a 2 maç süre
Toplam 31
Yorum
olamaz olaaamaz oyun okuyamaz klübeyi kullanamaz sahada vasat olanı çıkaramaz sistemi bozar hakedene forma veremez(linnes,rodrigues) oyüzden tudor olmaz.
-
Hıncal Uluç: "Haftanın sahtekârı!.."
Toplam 7
Yorum
4-2-3-1 yada 4-1-4-1 budur tek suçlu tudordur! muslera,linnes,koray(ahmet),maicon,fernando,ndiaye,belhanda,yasin(sinan),rodrigues,gomis bu kadro ile daha farklı olurdu
-
Aslan mağlubiyete rağmen lider
Toplam 7
Yorum
zoppa bizim rakibimiz TUDOR fenerin yenemediği kayseriye 4 başakşehir ve bjk yenemediği gençlere 5 attık 4,1,4,1 olan sistemin içine etti hoca
UEFA Güvenlik Komitesi Riva'da toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.