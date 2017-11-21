UEFA en iyilerden kurulu kadroyu açıkladı. Resmi siteden yayınlanan ve günün en çok konuşulan haberleri arasında yer alan 11, gelmiş geçmiş en iyi kadro olarak vurgulandı

UEFA, dün resmi sitesinden büyük ilgi çeken bir paylaşımda bulundu. Avrupa futbolunun patronu, kariyerleri boyunca 16'dan fazla en iyi 11'e seçilen isimlerden bir kadro kurdu. '21. yüzyılın en iyi 11'i başlığıyla paylaşılan haberde Casillas, kalenin sahibi oldu. Savunma dörtlüsü Ramos-Pique-Puyol- Lahm'dan oluşurken, orta alanda Gerrard-Xavi-İniesta, hücumda ise Cristiano Ronaldo-Messi-Henry yer aldı.