 21. yüzyılın en iyi 11’i – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    21. yüzyılın en iyi 11’i

    21. yüzyılın en iyi 11’i

    UEFA en iyilerden kurulu kadroyu açıkladı. Resmi siteden yayınlanan ve günün en çok konuşulan haberleri arasında yer alan 11, gelmiş geçmiş en iyi kadro olarak vurgulandı

    UEFA, dün resmi sitesinden büyük ilgi çeken bir paylaşımda bulundu. Avrupa futbolunun patronu, kariyerleri boyunca 16'dan fazla en iyi 11'e seçilen isimlerden bir kadro kurdu. '21. yüzyılın en iyi 11'i başlığıyla paylaşılan haberde Casillas, kalenin sahibi oldu. Savunma dörtlüsü Ramos-Pique-Puyol- Lahm'dan oluşurken, orta alanda Gerrard-Xavi-İniesta, hücumda ise Cristiano Ronaldo-Messi-Henry yer aldı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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