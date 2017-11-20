 Türk hakeme önemli görev! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Türk hakeme önemli görev!

    Türk hakeme önemli görev!

    FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İtalya'nın Lazio ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.

    İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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