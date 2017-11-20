Avrupa'nın en çok şaşıranı

FIRTINA'nın Portekizli futbolcusu Joao Pereira dün kariyerinin en şanssız maçlarından birini oynadı. Osmanlıspor'a karşı ilk 11 başlayan 34 yaşındaki futbolcu, başkent ekibinin 2. ve 3. gollerinde kendi kalesini vuran isim oldu. Ender rastlanan bir şanssızlığa uğrayan tecrübeli sol bek, ilk olarak 28. dakikada Osmanlı'nın kullandığı kornerde Onur'un tokatladığı topu çıkarmaya çalışırken çizgiyi geçirdi. 57'de ise bu kez rakibin sağdan gelişen atağında verilen pası ters bir vuruşla ağlara yolladı. Daha önce de Okay ve Mustafa ile birer gol kendi kalesine atan Fırtına, Avrupa'dan en çok kalesini vuran takım. Lyon 3 golle Karadeniz ekibini takip ediyor.



ONUR MORAL VERMEK İSTEDİ

Geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzon'da toplam 32 maçta forma giyip skora hiç katkı sağlayamayan Pereira, şanssız bir siftah yapıp ilk gollerini kendi kalesine attı. Portekizli futbolcuya gollerden sonra özellikle kaptan Onur moral vermeye çalıştı.