Avrupa'nın en çok şaşıranı
ONUR MORAL VERMEK İSTEDİ
Geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzon'da toplam 32 maçta forma giyip skora hiç katkı sağlayamayan Pereira, şanssız bir siftah yapıp ilk gollerini kendi kalesine attı. Portekizli futbolcuya gollerden sonra özellikle kaptan Onur moral vermeye çalıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
Avrupa'nın en çok şaşıranı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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