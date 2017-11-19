Amatör maçta arbede
Karaman’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı sonunda polis ile ev sahibi takımın taraftarları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 1’i polis 2 kişi yaralanırken, çok sayıda taraftar da biber gazından etkilendi.
Taraftarların tribünleri boşalttığı esnada iddiaya göre bir polis memurunun bir taraftarın kafasına cop vurmasıyla arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 1'i polis 2 kişi darp sonucu yaralanırken, çok sayıda taraftar da polisin sıktığı biber gazından etkilendi. Yaralı polis memuru ile taraftar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, biber gazından etkilenen taraftarlara da ambulansta müdahale edildi. Taraftarların stadyum önünden ayrılmasıyla yaşanan olaylar biterken, rakip takımın oyuncuları da polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında stadyumdan ayrıldı.
Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:05
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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