 FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapılacak – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapılacak

    FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapılacak

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Futbol Zirvesi, 23 Kasım Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren organizasyona, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katılacağı belirtildi.

    Beşiktaş'ta bulunan Shangri-La Bosphorus Otel'de düzenlenecek etkinlikte, FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA'ya üye ülkelerin bir araya geleceği ifade edildi.

    Zirvenin ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:46
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