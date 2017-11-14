Türk kulübünün başına milyader Rus
Karşıyaka'nın yarinki kongresinde şirketleşecek futbol şubesine Mihail Prokhorov talip oldu. Hagi şube başkanı yapılacak.
Habertürk'ün haberine göre geçen pazar İzmir'e gelen G.Saray'ın efsane oyuncuları Hagi ile Popescu'yu Rus milyader Mihail Prokhorov'un Karşıyaka için gönderdiği iddia edildi.
YÖNETİM ALACAK
Rus milyader Mihail Prohorov'un futbol şubesinin yarinki genel kurulda şirketleşmesi halinde yönetimi tamamen Hagi ile Popescu'ya vereceği öğrenildi.
BİLGİ TOPLADILAR
Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen Hagi ile Popescu'nun yeşil-kırmızılı kulübün yapısıyla ilgili gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.
9 MİLYAR DOLAR SERVETİN SAHİBİ
52 yaşındaki Rus iş adamı Mihail Prokhorov'un maden, gübre ve bankacılık alanlarında yatırımları var. Serveti 9 milyar dolar ve spora olan yakınlığıyla biliniyor. 2.03 boyundaki milyaderin tutkusu ise basketbol. NBA ekibi Brooklyn Nets'in sahibi olan Prokhorov 4 Mart 2012'de Rus başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olmuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:06
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
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Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
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İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
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