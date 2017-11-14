 Türk kulübünün başına milyader Rus – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Türk kulübünün başına milyader Rus

    Türk kulübünün başına milyader Rus

    Karşıyaka'nın yarinki kongresinde şirketleşecek futbol şubesine Mihail Prokhorov talip oldu. Hagi şube başkanı yapılacak.

    Habertürk'ün haberine göre geçen pazar İzmir'e gelen G.Saray'ın efsane oyuncuları Hagi ile Popescu'yu Rus milyader Mihail Prokhorov'un Karşıyaka için gönderdiği iddia edildi.

    YÖNETİM ALACAK
    Rus milyader Mihail Prohorov'un futbol şubesinin yarinki genel kurulda şirketleşmesi halinde yönetimi tamamen Hagi ile Popescu'ya vereceği öğrenildi.

    BİLGİ TOPLADILAR
    Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen Hagi ile Popescu'nun yeşil-kırmızılı kulübün yapısıyla ilgili gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.

    9 MİLYAR DOLAR SERVETİN SAHİBİ
    52 yaşındaki Rus iş adamı Mihail Prokhorov'un maden, gübre ve bankacılık alanlarında yatırımları var. Serveti 9 milyar dolar ve spora olan yakınlığıyla biliniyor. 2.03 boyundaki milyaderin tutkusu ise basketbol. NBA ekibi Brooklyn Nets'in sahibi olan Prokhorov 4 Mart 2012'de Rus başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olmuştu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:06
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