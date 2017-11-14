 Trabzonsporlu Durica, milli takıma veda etti – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Trabzonsporlu , milli takıma veda etti

    Trabzonsporlu Durica, milli takıma veda etti

    Bordo-mavililerin diğer Slovak futbolcularından Hubocan, ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kalırken, Matus Bero da 74. dakikada oyuna dahil oldu

    Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel ve Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Linnes de 90 dakika forma giydi

    Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Jan , Norveç'i 1-0 mağlup ettikleri özel maçın ardından gözyaşlarıyla milli takım kariyerini noktaladı.

    ?Anton Malatinsky Stadı'nda Norveç'i ağırlayan Slovakya, 90. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı golle 1 - 0 galip geldi.

    ?Trabzonspor'da forma giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, bu maçla birlikte milli takıma da veda etti. Durica'nın seremoni esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Trabzonspor'un diğer Slovak futbolcularından Tomas Hubocan, ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kalırken, Matus Bero da 74. dakikada oyuna dahil oldu.

    Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes de 90 dakika sahada mücadele etti.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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