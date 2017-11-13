Yabancı İtalya’da sorun oldu: Yeter

TÜRKİYE'DE gündemi meşgul eden yabancı sınırı tartışması İtalya'da da gündeme gelmeye başladı. Serie B takımlarından Ternana'nın teknik direktörü Sandro Poshesci, İsveç'e 1-0 mağlup oldukları Dünya Kupası play off maçı sonrası "İtalya'ya bu kadar çok yabancı getirmemiz buna neden oldu. Artık İtalya'da bir İtalyan takımı yok. İtalyan futbolu bitti. Uyanmalı ve kuralları değiştirmeliyiz. Bu kadar yabancı yeter" dedi.