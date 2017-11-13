 UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

    , FIFA kokartlı Türk hakem 'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem 'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:10
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