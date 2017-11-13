UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:10
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Kayseri operasyonu
Toplam 8
Yorum
whocares Yasin, Tarık, Donk ve de monk kalsın, süper topçu onlar!!! Siz Linnesi verin!! Siz bu kafayla var ya...
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 6
Yorum
murat as koray sinan emrah başsan anadolu klüblerine kiralanmalı oynamalılar yoksa seviye yükselmez!
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Asamoah: Sözümden dönmem
Toplam 6
Yorum
aslan dört gözle bekliyoruz siyah inci :)
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