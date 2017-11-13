Maradona omzundan ameliyat edildi
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, omzundan ameliyat edildi.
Maradona, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, sol omzundan geçirdiği operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Çok önceden yapılması gereken bir ameliyattı fakat farklı nedenlerden dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldım. Operasyon 1,5 saat sürdü. Allah'a şükür iyiyim. Herkese kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı. Futbolculuğu döneminde Napoli formasıyla özdeşleşen 57 yaşındaki eski oyuncu, teknik direktörlük kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah ekibinde sürdürüyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:23
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 5
Yorum
Niyazi Aykut kocaman bu adimi kiskaniyor ve yolunu kesmek istiyor herhalde
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Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?
Toplam 8
Yorum
hüseyin AKTAS YÜRÜBE KARDAŞ KOŞ CİM BOBMA SENDE RAHATLA BİZDE RAHATLIYALIM Arda TURAN RERERERE RARARARA G S GS GS
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Size karşı mahcubum
Toplam 9
Yorum
futre kayseri maçı 2 tane kişisel hatadan yenilen gol, osmanlı maçı bir tane kişisel hatadan yenen gol..aykut hoca ne yapsın daha..
Maradona omzundan ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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