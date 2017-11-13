İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Dünya Kupası Elemeleri play-off 2. maçında İsveç, deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı ve toplamda 1-0'lık skorla Dünya Kupası vizesi aldı.İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Gök-maviler, 1958 senesinden beri ilk kez bir Dünya Kupası'nı evden izleyecek.İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, hayal kırıklığı yaşadıkları karşılaşma sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.