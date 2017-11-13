İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
İsveç’e elenerek Dünya Kupası şansını kaybeden İtalya’nın kaptanı Buffon, milli takım kariyerine gözyaşları arasında son verdi.
İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Gök-maviler, 1958 senesinden beri ilk kez bir Dünya Kupası'nı evden izleyecek.
İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, hayal kırıklığı yaşadıkları karşılaşma sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 14
Yorum
halis nazar etmeyin ne olur çalışın sizinde (tribüne çağırıldığınız) olur
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 1
Yorum
GS'li bırak bu işleri. nerde genç oyuncu yok. her yenilgiden sonra hakemdi. simdi basına yüklen. bana verseler takımı uçururum neymiş adam yokmuş!
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Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi
Toplam 5
Yorum
bordom kucka ve rodellagayı kimse yabana atmasın keza form tutarsa sosa
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