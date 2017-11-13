FFD'den Messi'li kapak
Ballon d'Or ödül törenine sayılı günler kala sosyal medyaya sızan France Football Dergisi'nin kapağında Lionel Messi'nin görülmesi 'Ödülü Messi aldı' yorumlarını yaptırdı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
-
1 yıl daha kalayım
Toplam 12
Yorum
kalanlar gidenler adam bir cikar sahaya takir takir golleri atar herkes mahcup olur sonra. Bence de kalsin aykut hoca ve baskan da kesin kalsin gerisi gitsin
-
Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?
Toplam 1
Yorum
metin gelmesin zaten.
-
Koray'a Sivas kancası
Toplam 9
Yorum
han bak yaa 2 yıl sonra yabancı ayarı yapılacak yerli diye boştan para harcanak yine dursun elinde geliştir ver kiraya
FFD'den Messi'li kapak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.