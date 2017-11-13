 FFD'den Messi'li kapak – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    FFD'den 'li kapak

    FFD'den <a href="/index/messi?id=fe1264e2-7fd2-45ee-89b0-1ada571b2500" class="" rel="tag">Messi</a>'li kapak

    ödül törenine sayılı günler kala sosyal medyaya sızan Dergisi'nin kapağında Lionel 'nin görülmesi 'Ödülü aldı' yorumlarını yaptırdı.

    Fransız futbol dergisi tarafından ilk olarak 1956 yılından itibaren dağıtılmaya başlanan 2017 için geri sayım başladı. 30 kişilik ödül listesinde Barcelona'lı Lionel ve Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo bu prestijli ödül için favori konumda. FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü kazanan Ronaldo, toplamda 5 defa ödülünü alan ile yarışacak. 7 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreni öncesinde sosyal medyaya sızan bir fotoğraf akıl karıştırdı. Törenden bir sonra satışa çıkacak olan dergisinin görselinde Messi'nin ödülü 6 kez kazandığı lanse edilmiş. Görselin sahte olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış durumda değil.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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