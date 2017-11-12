İsviçre, 2018'de Rusya'da!
Play-Off'ta Kuzey İrlanda'yı saf dışı bırakan İsviçre, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında, Kuzey İrlanda ile sahasında 0-0 berabere kalan İsviçre, rakibini Dünya Kupası'nın dışına itti.
1-0'ın rövanşında Saint Jakob Park'ta Kuzey İrlanda'yı ağırlayan İsviçre, 0-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldı. Geçen perşembe günü Windsor Park'ta oynanan mücadelede rakibini deplasmanda 58'de Ricardo Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geçen Petkovic'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine gol fırsatı vermeyerek adını 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne yazdırdı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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