 İsviçre, 2018'de Rusya'da! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    İsviçre, 2018'de Rusya'da!

    İsviçre, 2018'de Rusya'da!

    Play-Off'ta Kuzey İrlanda'yı saf dışı bırakan İsviçre, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında, Kuzey İrlanda ile sahasında 0-0 berabere kalan İsviçre, rakibini Dünya Kupası'nın dışına itti.

    1-0'ın rövanşında Saint Jakob Park'ta Kuzey İrlanda'yı ağırlayan İsviçre, 0-0'lık skorla Dünya Kupası biletini aldı. Geçen perşembe günü Windsor Park'ta oynanan mücadelede rakibini deplasmanda 58'de Ricardo Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geçen Petkovic'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine gol fırsatı vermeyerek adını 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne yazdırdı.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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