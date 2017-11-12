 Dirar ve Belhanda Dünya Kupası'nda! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Dirar ve Belhanda Dünya Kupası'nda!

    Dirar ve Belhanda Dünya Kupası'nda!

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, deplasmanda Fildişi Sahili'ni Dirar ve Benatia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası vizesi aldı.

    Fas, Fildişi Sahili'ni Nabil Dirar ve Benatia'nın golleriyle deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

    İşte Dirar'ın Fas Milli Takımını Dünya Kupası'na taşıyan golü;

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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