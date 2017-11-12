Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme değinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazarımız Rıdvan Dilmen’in sunacağı Yüzde 100 Futbol Özel’e konuk olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor hayatı ve gündemiyle ilgili konuşacağı program 20.00’de başlayacak

FOTOMAÇ yazarı Rıdvan Dilmen'in yer aldığı 'Yüzde 100 Futbol'un bu akşam özel bir konuğu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve NTV Spor'dan ortak yayınlanacak bu özel programda gündemdeki konularla ilgili yorumlarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00'de başlayacak 'Yüzde 100 Futbol Özel'de kendi spor hayatı ve spor gündemine dair konuşacak. Rıdvan Dilmen'in sunacağı programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Süper Lig'deki yabancı sınırlaması tartışmasındanTürk Milli Takımı'na, kulüplerin durumlarından altyapılara ve olimpik spor branşlara kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.