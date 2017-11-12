 Çakır’a tepki – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Çakır’a tepki

    Çakır’a tepki
    İSVEÇ'in İtalya'yı yendiği Dünya Kupası play-off maçında Gök Mavililer'den hakem Cüneyt Çakır'a eleştiri geldi. İtalyanların stoperi Bonucci "30. saniyede burnum kırılabilirdi. Cüneyt Çakır, İsveçlilerin kargaşa arzusuna engel olmalıydı" diye konuştu.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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