Yenişemediler
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kıtalararası play-off turu ilk maçlarında Yeni Zelanda-Peru ve Honduras-Avustralya maçları golsüz sona erdi.
Başkent Wellington'daki Westpac Stadı'nda oynanan mücadeleye Okyanusya kıtasından katılan ev sahibi Yeni Zelanda, konuk ettiği Güney Amerika temsilcisi Peru ile 0-0 berabere kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 15 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'daki Nacional Stadı'nda oynanacak.
Diğer mücadelede ise Orta Amerika ekibi Honduras, San Pedro Sula kentindeki Olimpico Stadı'nda ağırladığı Avustralya karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Rövanş maçında Avustralya, 16 Kasım'da Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda Honduras'ı konuk edecek.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:21
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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