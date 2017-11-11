İngiltere ile Almanya yenişemedi
İngiltere ile Almanya, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, iki takım da karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu arada, İngiliz futbolcular kollarında gelincik sembolü bulunan pazu bandiyle mücadele etti.
Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik çiçeği broşları takıyor.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:30
-
Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
-
"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
-
Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
İngiltere ile Almanya yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.