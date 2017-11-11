 İngiltere ile Almanya yenişemedi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    İngiltere ile Almanya yenişemedi

    İngiltere ile Almanya yenişemedi

    İngiltere ile Almanya, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, iki takım da karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

    Bu arada, İngiliz futbolcular kollarında gelincik sembolü bulunan pazu bandiyle mücadele etti.

    Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik çiçeği broşları takıyor.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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