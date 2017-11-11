FIFA açıkladı! Taç atışı artık ayakla
Futbolda kural değişiklikleri, Hollanda’da iki amatör takımın maçında denendi. FIFA Direktörü Van Basten’in de izlediği mücadelede, kendine pasla korner, taçın ayakla yapılması ve penaltının sadece bariz gol şansında verilmesi uygulandı.
Futbola getirilmesi düşünülen yeni kurallar, ilk kez bir futbol maçında uygulamaya konuldu. Infantino'nun başkan seçildikten sonraki en önemli projelerinden olan devrim niteliğindeki değişiklikler, gözlerden uzak bir şekilde Hollanda'da teste tabi tutuldu.
Ülkenin iki amatör takımı Lisse ve Quick Boys, yeni kuralların uygulanması için özel bir maçta karşı karşıya getirildi. FIFA'nın teknolojik gelişmeden sorumlu direktörü Marco Van Basten'in de hazır bulunduğu karşılaşmada futbolcular, yeni kuralların geçerli olduğu mücadelede boy gösterdi.
Maçta üç temel kural denendi.Bunlardan bir tanesi free/kick kullanan futbolcunun topla driplingini mümkün kılan (kendisine pasla oyunu başlatması) ve yine serbest vuruş ya da kornerin, hakemin düdüğü beklenmeksizin kullanılabilmesini sağlayacak olandı. Taç atışlarının ayakla kullanılması ikinci yenilik olarak maçta uygulanırken, penaltıya ancak ceza sahasında yapılan faulun, bariz gol şansını engellemesi durumunda hükmedilmesi de üçüncü yeni kural olarak denendi.
Bu kural değişikliklerini yapmaktaki amacın oyunu daha hızlı, daha çekici ve daha adil bir hale getirmek olduğu belirtildi. Yapılan deneme maçıyla ilgili ilk reaksiyon ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon direktörü Gijs de Jong, bu kuralların yakın bir gelecekte yürürlüğe gireceğini söyledi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:17
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 35
Yorum
GS51 GS ın inişe geçmesi için bir planlamanız (!) varsa alın onu, sonra da hayrını görün Galatasaray'ın
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Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 41
Yorum
fen-eri sayoin kocaman;biliyor yagli kapi,ekmek aslanin agzinda,tamam tamamda biz hepiniz 25mil fb li üzgünüz hani bsk azizm seni istiyor ya git ona
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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