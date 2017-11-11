Dirar ve Belhanda Dünya Kupası'nda!
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, deplasmanda Fildişi Sahili'ni Dirar ve Benatia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası vizesi aldı.
Fas, Fildişi Sahili'ni Nabil Dirar ve Benatia'nın golleriyle deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.
İşte Dirar'ın Fas Milli Takımını Dünya Kupası'na taşıyan golü;
İşte Dirar'ın Fas Milli Takımını Dünya Kupası'na taşıyan golü;
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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koc Sen bi uzman piskologa görün. niye haftalardan beri her habere ayni yorumu yaziyorsun?
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seda fb cok sölicem varda degermisin bilmiom
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