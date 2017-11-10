İşitme engelli futbolcudan Dündar’a ziyaret
Olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Mili Takımı oyuncusu Tolga Alkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.
Olimpiyat şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere'yi 5-0 yendiklerini anlatan Tolga Alkan da, Başkan Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Alkan, Dündar'a 16 numaralı milli formasını hediye etti. Başkan Mustafa Dündar da Bursa'nın milli gururu olan Tolga Alkan'a çeşitli hediyeler verdi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:21
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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