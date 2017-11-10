 İşitme engelli futbolcudan Dündar’a ziyaret – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    İşitme engelli futbolcudan Dündar’a ziyaret

    İşitme engelli futbolcudan Dündar’a ziyaret

    Olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Mili Takımı oyuncusu , Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

    Samsun'da geçen temmuz ayında düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan Milli Takım'ın sağ bek oyuncusu , Başkan Dündar'a ay-yıldızlı formasını hediye etti. Bursalı milli sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, "Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttınız. Ay-yıldızlı bayrağımızı, uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Çok daha önemli başarılara imza atacağınıza inancımız tam. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

    Olimpiyat şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere'yi 5-0 yendiklerini anlatan Tolga Alkan da, Başkan Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Alkan, Dündar'a 16 numaralı milli formasını hediye etti. Başkan Mustafa Dündar da Bursa'nın milli gururu olan Tolga Alkan'a çeşitli hediyeler verdi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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