Zirve İngiltere’nin

Bu sezon Avrupa’da mücadele eden kulüpler arasında ülke puanına en çok katkı sağlayan İngiltere takımları oldu. İngilizler tam 77 puan topladı. Türkiye’nin kazandığı puan ise 20

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki sonuçlara göre ülke puanına en çok katkı yapan İngiliz ekipleri oldu. Avrupa'da 7 takımla mücadele eden İngilizler tam 77.5 puan topladı. Manchester City 17 puanla en çok puan kazandıran takım oldu. İspanya 57 puanla ikinci sırada yer alırken, 51 puan toplayan İtalya onu takip etti. Franız takımları da ülkelerine 42 puan kazandırdı. Beşiktaş, Başakşehir ve Konyaspor ise Türkiye'ye 20 puan getirdi.