Sörf yaparken öldü

STANDARD Liege'li eski futbolcu Denis Andre Dasoul, sörf yaptığı esnada üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın gerçekleşiği sırada sörf eğitmeni ile birlikte dinlenen 34 yaşındaki Dasoul'un daha sağlık ekipleri bile müdahale etmeden öldüğü bildirildi.