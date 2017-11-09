 Sörf yaparken öldü – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Sörf yaparken öldü

    Sörf yaparken öldü
    STANDARD Liege'li eski futbolcu Denis Andre Dasoul, sörf yaptığı esnada üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın gerçekleşiği sırada sörf eğitmeni ile birlikte dinlenen 34 yaşındaki Dasoul'un daha sağlık ekipleri bile müdahale etmeden öldüğü bildirildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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