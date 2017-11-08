 UEFA'dan gözlemci Aksoy'a görev – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    'dan gözlemci Aksoy'a görev

    UEFA'dan gözlemci Aksoy'a görev

    hakem gözlemcisi , Azerbaycan ile Almanya ümit milli futbol takımları arasında oynanacak maçta görev yapacak.

    'ndan yapılan açıklamaya göre, Aksoy, yarın oynanacak 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında hakem gözlemcisi olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dalga Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak müsabakayı Kazak hakem Daniyar Sakhi yönetecek.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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