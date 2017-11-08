UEFA'dan gözlemci Aksoy'a görev
UEFA hakem gözlemcisi Muharrem Zihni Aksoy, Azerbaycan ile Almanya ümit milli futbol takımları arasında oynanacak maçta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aksoy, yarın oynanacak 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında hakem gözlemcisi olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dalga Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak müsabakayı Kazak hakem Daniyar Sakhi yönetecek.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 19
Yorum
Cenk atar renkliler bakar renkliler cosmus yine cenk e salliyor.Bekleyip görecegiz kime ne teklif gelcek nereye gidecek diye.Biz su emanet liderligi alalim da yakinda
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 27
Yorum
Dogru seçim Böylesi daha iyisiıdir. Top oynasınlar ve para görüp şımarmasınlar
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 27
Yorum
cabbar o zaman avrupada başarıyı unutun
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