Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı bırakıyor

Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adamın, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev aldı.