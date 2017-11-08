 Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı bırakıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı bırakıyor

    Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı bırakıyor

    Teknik direktör , Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini, iki özel maçın ardından bırakacağını açıkladı.

    Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.

    Tecrübeli teknik adamın, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.

    Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev aldı.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:24
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