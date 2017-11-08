Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı bırakıyor
Teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini, iki özel maçın ardından bırakacağını açıkladı.
Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.
Tecrübeli teknik adamın, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev aldı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:24
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
y sen önce izlemediğin türk oyuncuları izle takmıssın ıstanbul takımlarına daha gecen formda biri bas bas bagırıo ızle dıye
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"Biz Milli Takım’dan kaçmayız!
Toplam 22
Yorum
ali milli forma ile aldığımız kupalar Türk halkını gurulandırır fb forması ile alınan kupalar sadece fb lileri gurulandırır nokta
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
OSMAN ADAM BUNAMIŞ...BU YILDIRIM I E.DEMİRÖREN ŞİRKETLERİNİ BATIRMASIN DİYE BJK YA BAŞKAN YAPMIŞTI.ORADAKİ İŞİ BİTMEDEN TÜRK FUTBOLUNU BATIRIYOR.
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