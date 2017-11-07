 Melo yine rahat durmadı! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Melo yine rahat durmadı!

    Melo yine rahat durmadı!

    Brezilya Serie A'da ile Palmeiras arasında oynanan derbi maçının ardından Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo yine olaylara karıştı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderken rakip futbolcunun üzerine giderek yumruk atmaya kalktı.

    Brezilya Serie A 32. haftasında oynanan maçta ile Palmeiras derbi müsabakasında karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2 kazanırken, Palmeiras'ta Felipe Melo forma giymedi. Ancak maçın bitiminin ardından soyunma odasına doğru giderken iki takım futbolcuları arasında son derece gergin anlar yaşandı. Felipe Melo tünelde futbolcularıyla tartışırken, Clayson'a bir anda yumruk atmaya kalkınca ortalık karıştı. Bu esnada Colin Kazım ve diğer futbolcular Melo'yu sakinleştirmeye çalıştı.

    "MELO BİR DELİ"
    Corinthians futbolcusu Clayson ise maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orada resmen vurmak istedi. Melo fazlasıyla deli bir adam. Yaptığı hareket bunu gösteriyor. Başka bir açıklaması olamaz." diye konuştu.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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