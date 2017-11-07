Melo yine rahat durmadı!
Brezilya Serie A'da Corinthians ile Palmeiras arasında oynanan derbi maçının ardından Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo yine olaylara karıştı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderken rakip futbolcunun üzerine giderek yumruk atmaya kalktı.
Brezilya Serie A 32. haftasında oynanan maçta Corinthians ile Palmeiras derbi müsabakasında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Corinthians 3-2 kazanırken, Palmeiras'ta Felipe Melo forma giymedi. Ancak maçın bitiminin ardından soyunma odasına doğru giderken iki takım futbolcuları arasında son derece gergin anlar yaşandı. Felipe Melo tünelde Corinthians futbolcularıyla tartışırken, Clayson'a bir anda yumruk atmaya kalkınca ortalık karıştı. Bu esnada Colin Kazım ve diğer futbolcular Melo'yu sakinleştirmeye çalıştı.
"MELO BİR DELİ"
Corinthians futbolcusu Clayson ise maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orada resmen vurmak istedi. Melo fazlasıyla deli bir adam. Yaptığı hareket bunu gösteriyor. Başka bir açıklaması olamaz." diye konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Beşiktaş’tan daha iyiydi
Toplam 2
Yorum
good bye tudor git tudor git tudor lütfen git rica ediyorum git
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 56
Yorum
Mr. Black Bir Beşiktaşlı olarak Aytkut Hoca'nın kalmasını istemem gerekir. Ama bu camiaya yazıktır. kimse endişelere kulak vermiyor. Ali Koç gelmeli
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Sinan’ın yeni adresi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GS'NİN SENEYE ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN.? 1-2 MAÇ KAYBEDERSE 3.NCÜ OLABİLİR. ERKEN HAYAL KURMAYIN
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