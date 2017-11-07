Cenk Gönen yok oluyor

Sezon başında Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, İspanyol ekibinde süre almayan tek oyuncu oldu. Milli kaleciye 12 maçta da şans tanınmadı.

Galatasaray'dan sezon başında İspanya La Liga ekibi Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, yeni takımında tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaş'tan iki yıl önce geldiği Galatasaray'da sadece 14 maçta şans bulabilen 29 yaşındaki file bekçisi, Malaga'da hiç beklemediği bir başlangıç yaparak henüz forma şansı bulamadı



Galatasaray'dan bonservisli gitti

Cim Bom'dan 200 bin euro bonservis karşılığında sürpriz bir şekilde gittiği İspanyol ekibinde sezona istediği gibi başlayamayan Cenk, 11. haftası geride kalan La Liga'da ve Kral Kupası maçlarında hiç forma şansı bulamadı. Son olarak bu hafta sonunda Villarreal ile yaptıkları maçta kadroda yoktu.



Bu sezon hiç forma yok

Sezon başından sakatlık şanssızlıkları da geçiren, kadroda yer almayarak bir kaç maçı bu şekilde kaçıran oyuncu, kadroda olduğu karşılaşmalarda da yedek kulübesine mahkum oldu. 11'i lig, 1'i kupa olmak üzere 12 maçı da boş geçen Cenk Gönen, Malaga'nın 26 kişilik kadrosunda bu sezon hiç forma giymeyen tek futbolcu oldu.



Üçüncü kaleci bile oynadı, cenk oynamadı

Takımın üçüncü kalecisi Andres Prieto bile iki maçta görev aldı. 24 yaşındaki eldiven, biri lig diğeri Kral Kupası olmak üzere iki maçta 90'ar dakika şans buldu. İspanya'da lakabı Cengo ile haberlere de konu olan Cenk, sezon öncesi hazırlık maçlarında hatalı goller yiyerek, kötü bir şöhrete sahip olmuştu.