Ampute Milli Futbol Takımı'na tesis desteği

Yenimahalle Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Ampute Milli Futbol Takımı'nı makamında kabul etti. Şampiyon futbolcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Yaşar, ampute futbola önemli katkıda bulunduklarını belirterek, "Karınca kararınca ampute sporuna destek olduk. Türkiye'de sınırlı sayıda olan ampute tesislerinden birini biz yaptık. Uluslararası standartlardaki bu tesis artık Ampute Milli Futbol Takımımıza hizmet edecek." ifadelerini kullandı. Yaşar, ampute futbolun ayrı bir federasyon adı altında devam etmesi gerektiğini savunarak, "Kazanılan başarı bize yetmemeli. Bu sporun ilerlemesi, alttan gelecek nesillerin yetişmesi için çok önemli bir nokta. Ampute federasyonu düşüncesini yürekten destekliyorum. Yetkililere de konuyu ileteceğim." değerlendirmesinde bulundu. Kaptan Osman Çakmak da tesisi milli takımın hizmetine sunmalarından dolayı Yaşar'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda teknik direktör ve oyuncular, Fethi Yaşar'a imzaladıkları milli formayı hediye etti.