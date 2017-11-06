Ampute Milli Futbol Takımı'na tesis desteği
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2012 yılında yapımı tamamlanan Ampute Futbol Tesisleri'ni, Avrupa şampiyonu olan milli takıma tahsis edeceklerini bildirdi.
Yenimahalle Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Ampute Milli Futbol Takımı'nı makamında kabul etti. Şampiyon futbolcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Yaşar, ampute futbola önemli katkıda bulunduklarını belirterek, "Karınca kararınca ampute sporuna destek olduk. Türkiye'de sınırlı sayıda olan ampute tesislerinden birini biz yaptık. Uluslararası standartlardaki bu tesis artık Ampute Milli Futbol Takımımıza hizmet edecek." ifadelerini kullandı. Yaşar, ampute futbolun ayrı bir federasyon adı altında devam etmesi gerektiğini savunarak, "Kazanılan başarı bize yetmemeli. Bu sporun ilerlemesi, alttan gelecek nesillerin yetişmesi için çok önemli bir nokta. Ampute federasyonu düşüncesini yürekten destekliyorum. Yetkililere de konuyu ileteceğim." değerlendirmesinde bulundu. Kaptan Osman Çakmak da tesisi milli takımın hizmetine sunmalarından dolayı Yaşar'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda teknik direktör ve oyuncular, Fethi Yaşar'a imzaladıkları milli formayı hediye etti.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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Aslan istatistiklerde de zirvede
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı Top Tutma Yüksek Yüzdesine göre ,Olumlu PasYüzdesi ÇOK DÜŞÜK.Dikkat edin Pas Verilirken Çok Kritik Top Kaptırma ve Tehlikeli Gol Pozisyonu.
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''Sen iyiysen, takım da iyi!''
Toplam 1
Yorum
erdem devre arası ;Emre Akbaba ve Asamoah alınırsa süper olur.
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İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlıyla yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
HAKAN FENERE GELİYOR ANLADIK YOLUN AÇIK OLSUN BİLİC
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