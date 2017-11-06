 Ampute Milli Futbol Takımı'na tesis desteği – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'na tesis desteği

    Ampute Milli Futbol Takımı'na tesis desteği

    Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2012 yılında yapımı tamamlanan Ampute Futbol Tesisleri'ni, Avrupa şampiyonu olan milli takıma tahsis edeceklerini bildirdi.

    Yenimahalle Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Yaşar, 'nı makamında kabul etti. Şampiyon futbolcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Yaşar, ampute futbola önemli katkıda bulunduklarını belirterek, "Karınca kararınca ampute sporuna destek olduk. Türkiye'de sınırlı sayıda olan ampute tesislerinden birini biz yaptık. Uluslararası standartlardaki bu tesis artık Ampute Milli Futbol Takımımıza hizmet edecek." ifadelerini kullandı. Yaşar, ampute futbolun ayrı bir federasyon adı altında devam etmesi gerektiğini savunarak, "Kazanılan başarı bize yetmemeli. Bu sporun ilerlemesi, alttan gelecek nesillerin yetişmesi için çok önemli bir nokta. Ampute federasyonu düşüncesini yürekten destekliyorum. Yetkililere de konuyu ileteceğim." değerlendirmesinde bulundu. Kaptan Osman Çakmak da tesisi milli takımın hizmetine sunmalarından dolayı Yaşar'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda teknik direktör ve oyuncular, Fethi Yaşar'a imzaladıkları milli formayı hediye etti.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ampute Milli Futbol Takımı'na tesis desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.