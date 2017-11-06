5 büyük ligde haftanın sonuçları...

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Manchester City, 11. haftada konuk ettiği Arsenal'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Chelsea, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Tottenham ise evinde Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. Premier Lig'de 11. maçların ardından 31 puan toplayan Manchester City, takipçileriyle arasındaki farkı 8 puana yükseltti. City'yi, 23'er puanlı Manchester United ve Tottenham, 22 puanlı Chelsea izledi.

LA LİGA

Lider Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında ağırladığı Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Zirve takipçilerinden Valencia, Leganes'i, son şampiyon Real Madrid de Las Palmas'ı 3-0 yendi. Atletico Madrid ise Deportivo deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Villarreal'in Levante'ye kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal, Girona'ya 2-1 yenildikleri maçta gol attı. 20 yaşındaki Enes böylece Levante formasını giydiği ilk karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı. La Liga'da 31 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 27, Real Madrid ve Atletico Madrid 23'er puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Almanya'da haftanın önemli karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, seyircisi önünde oynadığı Hannover mücadelesini 2-1 kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim, Köln deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Milli futbolcu Yunus Mallı, takımı Wolfsburg'un sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta gol attı. Bundesliga'nın 11. haftasının ardından 26 puanı bulunan Bayern Münih, Leipzig'in 4 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımın arkasında 20'şer puanla Borussia Dortmund ve Schalke 04 sıralandı.

SERİE A

Serie A'nın namağlup ekipleri Napoli ve Inter, haftayı birer puanla kapattı. Lider Napoli, deplasmanda Chievo ile 0-0, Inter de sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı. Ağırladığı Benevento'yu 2-1 yenen son şampiyon Juventus, haftanın en karlı takımı oldu. Zirve takipçilerinden Lazio'nun Udinese ile yapacağı karşılaşma, yağmur nedeniyle ertelendi. Bir maç eksiği bulunan Roma ise deplasmanda Fiorentina'yı 4-2 yendi. Ligde 12. haftanın sonunda 32 puan toplayan Napoli'yi, 31 puanlı Juventus, 30 puanlı Inter, 28 puanlı Lazio ve 27 puanlı Roma izledi.

LİGUE 1

Namağlup lider PSG, konuk olduğu Angers'i 5-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, konuk ettiği Guingamp'ı 6-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Lyon, Saint-Etienne'i, UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Marsilya da Caen'ı 5-0 yendi. Ligue 1'in 12. haftası sonunda PSG, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco 28 ve Lyon 25 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.