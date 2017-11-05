 F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!

    F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!

    ile arasında oynanan U17 derbisinde yaşanılan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe- U17 karşılaşmasının 30. dakikasında sarı-lacivertli bir oyuncu, topla birlikte süratlenen rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.

    Pozisyonun ardından acılar içinde yerde kalan Galatasaraylı genç futbolcunun yardımına önce takım arkadaşları koştu. Sarı-kırmızılı futbolcular bu sert hareket sonrası hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak müdahaleyi yapan Fenerbahçeli oyuncu sarı kart gördü.

    Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu görüntü sonrası Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı sert faul tepki çekti.

    Karşılaşmayı 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nı attığı gollerle 2-0 Galatasaray kazandı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:14
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