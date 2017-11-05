F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan U17 derbisinde yaşanılan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.
Pozisyonun ardından acılar içinde yerde kalan Galatasaraylı genç futbolcunun yardımına önce takım arkadaşları koştu. Sarı-kırmızılı futbolcular bu sert hareket sonrası hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak müdahaleyi yapan Fenerbahçeli oyuncu sarı kart gördü.
Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu görüntü sonrası Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı sert faul tepki çekti.
Karşılaşmayı 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nı attığı gollerle 2-0 Galatasaray kazandı.
F.Bahçe U17 takımı ile G.Saray U17 takımı arasında oynanan maçta F.Bahçeli futbolcunun, G.Saraylı futbolcuya yaptığı faul tepki çekti! pic.twitter.com/HeOkYASvel— Fotomaç (@fotomac) 5 Kasım 2017
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:14
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 12
Yorum
beşiktaş come to beşiktaş o zaman :)
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Şener’den büyük hata
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Bursa'dan FB'ye gelmiş. Milli takıma girmiş.Bu fırsatı niye iyi değerlendirmezler? Şener Bey sanki takıma silah zoruyla alınmış gibi oynadı.
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''Eksikleri gördük''
Toplam 2
Yorum
ged 61 hangi eksikler kardeşim..sadece çıkıp cesurca oynamak gerekiyor..yoksa rakibe mahkum oynamak için değil..tek bir pozisyonun yok...
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