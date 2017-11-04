TFF’den şehitler için saygı duruşu

TFF, Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerinde hain terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerim iz anısına, Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundab ulunulacağını duyurdu. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.