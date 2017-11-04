 TFF’den şehitler için saygı duruşu – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    TFF’den şehitler için saygı duruşu

    TFF’den şehitler için saygı duruşu
    TFF, Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerinde hain terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerim iz anısına, Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundab ulunulacağını duyurdu. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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