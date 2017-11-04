 Ampute futbol yeni sezona merhaba diyor! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    futbol yeni sezona merhaba diyor!

    Ampute futbol yeni sezona merhaba diyor!

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Futbol'un, 2017-2018 sezonu, İstanbul'da Bakırköy - Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde 5 Kasım Pazar günü Saat:11.30'da, İstanbul Özürlüler S.K ile Pendik Engelliler S.K Ampute futbol Süper Lig karşılaşması ile, yeni sezona merhaba diyecek

    Geçtiğimiz günlerde 42.000 kişinin,İstanbul –Vodofone Arena'da izlediği ve,İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan,Türkiye Milli Futbol takımımızın adından gururla bahsettiği ampute futbol'un, 2017-2018 sezonu ,İstanbul 'da Bakırköy-Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde SAAT:11.30'daİstanbul Özürlüler S.K. ile Pendik Engelliler S.K. Ampute futbol Süper Lig karşılaşması ile yeni sezona merhaba diyeceği maçı TRTSPOR naklen verecek.

    Diğer maçlar,Ampute futbol Süper Ligi 1. Hafta maçları :
    Ankara ,Osmanlı Eng.S.K - İzmir Büyükşehir Gençlik S.K.
    Konya , Eng.Gücü - İst. Yeditepe Engelliler
    İstanbul Özürlüler (İSÖS) S.K. - İst.Pendik Engelliler
    Gaziantep,Şehitkamil Eng. - Gaziantep,Şahinbey Belediye


    Ankara,TSK Rehabilitasyon Merkezi – Kayseri ,Melikgazi Belediye arasında oynanacak.
    İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS) Başkanı Kenan Özüdoğru yaptığı açıklamasında,kendileri için skorun önemli olmadığını,2017-218 Ampute futbol müsabakaların dostluk centilmenlik içinde geçmesini dilediklerini ifade etti.Başkan Özüdoğru "Bu sezonda takımlarının,iyi yerlere geleceğini,takımın hocası Remzi Özcan'a,ve futbolcularıma güvenim tamdır,tüm sporseverleri maçlarımıza bekliyorum" dedi.
    İSÖS Yönetim Kurulu Üyesi ve ( TSD) Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali GÜNDÜZ' de,öncelikle "Avrupa Şampiyonu" olarak tarih yazan,Türkiye Ampute futbol Mili takımızı can-ı gönülden kutluyor,Uğur Özcan hocayı,yönetimini,sporcu kardeşlerimizi bir kez daha kutluyorum dedi.Gündüz,son "Avrupa şampiyonu " Türk Milli takımında 3,ve daha önce " Dünya 2.ci " olduğumuz maçta da 2 oyuncuların Türkiye Ampute futbol Milli takıma verdiklerini belirti.

    İSÖS Yön.Kurulu.Kur.Üyesi Ali Gündüz " Kendi kulüplerinin yer aldığı Ampute Futbol Süper lLg'inde 10 takımla mücadele edeceklerini,ayrıca 1.lig 1.grupta 10, 1.lig 2.grupta da 8 takımında kendi aralarında mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:20
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