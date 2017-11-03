Nani'den sonra Neustadter ve Lens'ten de destek

Deno El Sueno'nun yakın arkadaşı olan eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani, Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak olan dövüş organizasyonuna destek vereceğini açıklamıştı. Nani'nin ardından Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter ve Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens de, bu organizasyon için farkındalık yaratmaya karar verdi. 2 yıldız oyuncu da Deno El Sueno'ya destek olacak.

"Şampiyonların gecesi" olarak lanse edilen bu dev mücadele, K1 kurallarına göre yapılacak ve 3'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.