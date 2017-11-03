Nani'den sonra Neustadter ve Lens'ten de destek
Kick boksta Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, 11 Kasım Cumartesi günü 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Deno El Sueno'nun yakın arkadaşı olan eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani, Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak olan dövüş organizasyonuna destek vereceğini açıklamıştı. Nani'nin ardından Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter ve Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens de, bu organizasyon için farkındalık yaratmaya karar verdi. 2 yıldız oyuncu da Deno El Sueno'ya destek olacak.
"Şampiyonların gecesi" olarak lanse edilen bu dev mücadele, K1 kurallarına göre yapılacak ve 3'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:24
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 20
Yorum
Kahraman Yanlis karar veren hakeme para cezasi verilmesi lazim, para da magdur takima verilmeli ki adalet yerini bulsun
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 15
Yorum
Barzinho Beyler Talisca ıyı futbolcu gezınıyo dıyorsunuzda yorumcu agzı ıle konusmayın adam oyuna gırdıgınde cok farkedıyor
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Atiba’dan fedakarlık
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Umarım en yakın zamanda yeni bir Atiba ve kanatlar içinde sağ sol farketmeksizin hızlı ve teknik futbolcular buluruz... Yoksa işimiz harap!
Nani'den sonra Neustadter ve Lens'ten de destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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