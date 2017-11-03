Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, Beşiktaş’tan Babel, Fenerbahçe’den ise Janssen davet alan isimler arasında yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder de Hollanda milli takımı aday kadrosunda yer alan bir diğer isim oldu.
Hollanda Milli Takımı'nın 25 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Form (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV), Nathan Ake (AFC Bournemouth), van Dijk Virgil (Southampton), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Yalanlar (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Donny Brook (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), (AS Roma) Kevin Strootman, Tonny Vilhena ( Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Ryan Babel (Beşiktaş), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portekiz), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskova)."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:47
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 6
Yorum
ANKA QUAREJMA BENCİLLESTİKCE OĞUZHAN YÜKLSELECEKTİR
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 17
Yorum
canyavuz fanatik adamdan hakem olursa sonuçta böyle olur.hakem dediğin rengini belli etmez.fanatikse de hakem olmaz.olamaz
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175 milyon TL Kartal'ın kasasında
Toplam 4
Yorum
Tolga İlk maçlarda 3 te 3 yapan diyeceksiniz heralde Galatasaray son 3 maçta üçte üç yapmşıtı benfica cluj M.unidet girin bakın
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