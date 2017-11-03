Genç futbolcu kalbine yenik düştü
Belçika 1. Lig kulüplerinden Royal Antwerp’in U19 takımında forma giyen Joel Lobanzo isimli genç futbolcu, salı günü gerçekleşen antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrası, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
Trajik olay sonrası sahada bulunan diğer futbolcularla eğitmenlere psikolojik destek verildiği de ifade edilirken, kulüp olarak yas tuttukları belirtildi ve talihsiz Joel Lobanzo'nun ailesinin rahatsız edilmemesi üzerine çağrıda bulunuldu.
Sosyal paylaşım sitesinde son olarak 29 Ekim'de paylaşım yapan Joel Lobanzo, son paylaşımında bir maçta çekilmiş fotoğrafına yer vererek, "Her şampiyon bir zamanlar vazgeçmeyi reddeden bir rakipti" mesajın bırakmış.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:26
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Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!
Toplam 16
Yorum
forever1903 emreye, ardaya, selcuka, gönüle, volkan sene örnek olsun, birakin ki genclerin önü acilsin, biktik sizden, gidin artik
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 7
Yorum
sizce Sizce devre arasına kadar fenerde "cehennem donar mı?" yorumlarınızı buradan onaylayarak yeşil yada kırmızı ile gösterebilirsiniz bekliyoruz
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 10
Yorum
forever1903 bence talisca arti 10 milyona olur ama benficanin o kadar parasi var mi bilemem, cünkü cenk 30 dan asagiya gitmez, gitmemeli
Genç futbolcu kalbine yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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