 Genç futbolcu kalbine yenik düştü – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Genç futbolcu kalbine yenik düştü

    Genç futbolcu kalbine yenik düştü

    Belçika 1. Lig kulüplerinden Royal Antwerp’in U19 takımında forma giyen isimli genç futbolcu, salı günü gerçekleşen antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrası, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

    Kulübün resmi internet sayfasında, 17 yaşındaki 'nun ölümü ile ilgili yayınlanan yazıda, genç futbolcunun ailesine başsağlığı mesajı yer alırken, antrenmanda yere yığılan futbolcunun çok kısa sürede hastaneye kaldırıldığı, doktorların hızlı bir şekilde gerekli müdahalelerde bulundukları ancak her şeye rağmen kalbine yenik düştüğü bildirildi.

    Trajik olay sonrası sahada bulunan diğer futbolcularla eğitmenlere psikolojik destek verildiği de ifade edilirken, kulüp olarak yas tuttukları belirtildi ve talihsiz Joel Lobanzo'nun ailesinin rahatsız edilmemesi üzerine çağrıda bulunuldu.

    Sosyal paylaşım sitesinde son olarak 29 Ekim'de paylaşım yapan Joel Lobanzo, son paylaşımında bir maçta çekilmiş fotoğrafına yer vererek, "Her şampiyon bir zamanlar vazgeçmeyi reddeden bir rakipti" mesajın bırakmış.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:26
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