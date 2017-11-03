Cüneyt Çakır'a bir kritik görev daha

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham-Real Madrid maçını yönetmiş, bu maçı İngiliz ekibi 3-1 kazanmıştı.