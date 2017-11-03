Cüneyt Çakır'a bir kritik görev daha
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham-Real Madrid maçını yönetmiş, bu maçı İngiliz ekibi 3-1 kazanmıştı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:02
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 4
Yorum
Osman körler ile sağırlar; birbirlerini ağırlar. Bu atasözü veya deyim herneyse, birşey hatırlatıyormu acaba? Caner desem belki birşeyler çağrışır
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Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler
Toplam 14
Yorum
mehmet gocuk denizin ayağına baıldığında hakem faul vermedi bile yerde kıvranan oyuncunun tedavisi için topu taca atılması gekirdi fb onu yapmadı gol att
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Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor!
Toplam 2
Yorum
kartal Helal olsun
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