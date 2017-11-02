 TFF Başkanı Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    TFF Başkanı Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti

    TFF Başkanı Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.

    İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

    Dünya futbolundaki gelişmeler ve güncel konuların görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de gündeme geldi.
    TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye etti.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:43
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