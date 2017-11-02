TFF Başkanı Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.
İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.
Dünya futbolundaki gelişmeler ve güncel konuların görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de gündeme geldi.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:43
-
Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
-
Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
-
PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
TFF Başkanı Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.