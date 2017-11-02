Ağabeylerinin bayrağını onlar devralacak

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın yarısını oluşturan Şahinbey Belediyesi Ampute futbol Takımı’nın alt yapısında geleceğin yeni yıldızları yetişiyor.

Bayrağı devralacak olan yeni oyuncular da şampiyon ağabeylerini aratmayacak azim, beceri ve yetenekleri ile göz dolduruyor.

Avrupa şampiyonu olup Ampute Milli Takımı'nın teknik ve futbolcu kadrosunun yarısını oluşturan ve azmi ve yetenekleri ile Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın alt yapısında yeni milli oyuncular yetişiyor. Şampiyonluğun ardından gözlerin çevrildiği kulüp, bayrağı devralacak yeni yıldızları yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük başarının ardından yoğun ilgi gören kulüpte, beceri ve yetenekleri ile göz dolduran genç oyuncular bayrağı daha da yukarılara taşımak istediğini ifade etti.



Şampiyon ağabeylerini örnek alıyorlar

Şampiyon olan ağabeylerinin başarısının tüm ülkeyi olduğu gibi kendisini çok etkilediğini söyleyen 16 yaşındaki İbrahim Halil Esen, şampiyon milli yıldızları örnek olarak, azimle çalıştığını ifade etti. Elektrik çarpması sonucu sol ayağını kaybettiğini hatırlatan Halil Esen, "Futbolu çok seviyorum. Ampute Milli takımımızın başarısı beni çok duygulandırdı. Milli takımda oynayan ağabeylerimin bırakacağı bayrağı daha da ileri taşımak istiyorum. Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için çok çalışıyorum" diye konuştu.



"Eskiden oyuncu bulamıyorduk"

Ampute Takımın Milli Antrenörü Ökkeş Böke ise, eskiden oyuncu bulamadıklarını anlatarak, "Şimdi bir çok genç bize gelip ampute takımında oynamak için kendisini geliştirmek istiyor. Özellikle Avrupa şampiyonluğundan sonra bu futbola olan ilgi her geçen gün artıyor. Kendileri bize geliyorlar. Bu durum birçok engelli için yeni bir sosyal aktivite haline geldi. İnşallah ağabeylerinin başarısını bu gençler daha da ileriye taşıyacak" dedi.