Ağabeylerinin bayrağını onlar devralacak
Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın yarısını oluşturan Şahinbey Belediyesi Ampute futbol Takımı’nın alt yapısında geleceğin yeni yıldızları yetişiyor.
Avrupa şampiyonu olup Ampute Milli Takımı'nın teknik ve futbolcu kadrosunun yarısını oluşturan ve azmi ve yetenekleri ile Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın alt yapısında yeni milli oyuncular yetişiyor. Şampiyonluğun ardından gözlerin çevrildiği kulüp, bayrağı devralacak yeni yıldızları yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük başarının ardından yoğun ilgi gören kulüpte, beceri ve yetenekleri ile göz dolduran genç oyuncular bayrağı daha da yukarılara taşımak istediğini ifade etti.
Şampiyon ağabeylerini örnek alıyorlar
Şampiyon olan ağabeylerinin başarısının tüm ülkeyi olduğu gibi kendisini çok etkilediğini söyleyen 16 yaşındaki İbrahim Halil Esen, şampiyon milli yıldızları örnek olarak, azimle çalıştığını ifade etti. Elektrik çarpması sonucu sol ayağını kaybettiğini hatırlatan Halil Esen, "Futbolu çok seviyorum. Ampute Milli takımımızın başarısı beni çok duygulandırdı. Milli takımda oynayan ağabeylerimin bırakacağı bayrağı daha da ileri taşımak istiyorum. Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için çok çalışıyorum" diye konuştu.
"Eskiden oyuncu bulamıyorduk"
Ampute Takımın Milli Antrenörü Ökkeş Böke ise, eskiden oyuncu bulamadıklarını anlatarak, "Şimdi bir çok genç bize gelip ampute takımında oynamak için kendisini geliştirmek istiyor. Özellikle Avrupa şampiyonluğundan sonra bu futbola olan ilgi her geçen gün artıyor. Kendileri bize geliyorlar. Bu durum birçok engelli için yeni bir sosyal aktivite haline geldi. İnşallah ağabeylerinin başarısını bu gençler daha da ileriye taşıyacak" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
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Medel kendini hiç kasmadı!
Toplam 5
Yorum
BJKLİ AÇIN GÖZLERİNİZİ BAKMAYIN ŞAŞI ALAYINIZ GELSE YIKAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞI !!!
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 11
Yorum
kamer Aykut kocaman amatör takım hocasıdır. gitsin tff 1. ligfalan takılsın. Azizle aykut bu takımdan gitmeden hiç bir şey düzelmez.
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 29
Yorum
analist ŞU LİGE BİR BAK SENDEN DAHA ACİZ TOP OYNATAN BİR KİŞİ DAHA VARMI.5 dk sonrasının ne olacağı belli değil maçta.
Ağabeylerinin bayrağını onlar devralacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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