Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Ünlü futbolcu A.T, 2015’te evlendiği eşine, “Kendimi erkek gibi hissetmiyorum” dedi. Hakim, büyük bir aşkla başlayan evliliği bitirdi...
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- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 7
Yorum
canhan e bunun bilet parası gişe hasılatlarıda var
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 13
Yorum
gs1905 Geng Ergüne-transferde GS-da futboldan anlamayan insanlar transfer yapır-Denayerin GS-gelmesi böyük bir xata.
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Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Toplam 1
Yorum
BJKLİ hadi çıkın as kadro ile hadi :)
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