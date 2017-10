Selim Karadağ’a memleketinde büyük ilgi

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nın kalecisi Selim Karadağ, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret etti.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, (EAFF) Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek, Avrupa şampiyonu olmuştu. Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalesini koruyan Selim Karadağ'a ziyaretinde büyük ilgi gösterildi.



"Bizleri onure etti ve gururlandırdı"

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Selim Karadağ'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Fındıklı, "Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ayrıca takımımızın kalesini koruyan ilimiz sporcusu Selim Karadağ'ı ise bizlere büyük sevinçler yaşattı, bizleri onure etti ve gururlandırdı. Selim kardeşimize Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Almış olduğu bu olağanüstü başarıdan dolayı hem kendisini hem de ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim'' dedi.



"Sağ olsun il müdürümüz bize her türlü desteği verdi"

Selim Karadağ ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fındıklı'nın kendisine her türlü desteği verdiğini ifade ederek, "Spor hayatımda çok güzel günler yaşadım, bir çok başarı elde ettim. Ama en güzeli Avrupa şampiyonluğu oldu. Çok mutluyuz. Anaların, çocukların, büyüklerimizin duasıyla 130 ülkede ülkemizin adını duyurduk, bayrağımızı en yükseğe çektik. Biz çalıştık, didindik ve Avrupa Şampiyonu olduk. 44 numaralı formayla mücadele ettim, bundan dolayı da çok gururluyum. Yıllarca Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gelir gideriz, sağ olsun il müdürümüz bize her türlü desteği verdi. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından toplu fotoğrafı çekimi gerçekleşti.