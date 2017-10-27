Kane'den Tottenham'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle yarın takımının Manchester United ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.
Tottenham'dan yapılan açıklamada, geçen hafta Liverpool ile oynanan lig maçında sakatlanan 24 yaşındaki golcünün kontrole alındığı ve sol dizinde hafif sakatlık tespit edildiği belirtildi.
Yıldız oyuncu, Tottenham'ın Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Ligde 20 puanla zirve yarışını sürdüren iki takımın 10. hafta mücadelesi, yarın TSİ 14.30'da Old Trafford Stadı'nda oynanacak.
Bu sezon başarılı bir grafik sergileyen Tottenham'da İngiliz golcü Kane, ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:59
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İnatlarını kırın
Toplam 7
Yorum
Şahabettin Şu takım zırt pırt küme düşer, süper lige çıkan erciyessporla isim hakkı değiştirir.Ayrıca bizi geçen yıl 4-1 yendi.Çok gıcık bir takım.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 9
Yorum
cimboli arkadaş paralel evrenden gelme. orada 2 senedir fb,gs şampiyon oluyor.bjk averajla 2. oluyor
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N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Toplam 5
Yorum
uşaklı tsli hep diyorum muhammet beşire ndoye kadar şans verilse adam gibi forvetimiz olurdu şimdiye. çağırın çocuğu en azından ayağına geleni ıskalamaz
Kane'den Tottenham'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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