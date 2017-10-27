Futbolda haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)



TFF 1. LİG



Bugün:

18.00 Samsunspor-Gaziantepspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

29 Ekim Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)

13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)

15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

30 Ekim Pazartesi:

18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)



TFF 2. LİG



Kırmızı Grup

29 Ekim Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Tokatspor-Menemen Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.30 Kastamonuspor 1966-Kocaeli Birlikspor (Gazi)

14.30 Hatayspor-Etimesgut Belediyespor (Antakya Atatürk)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Mersin)

30 Ekim Pazartesi:

14.30 Keçiörengücü-Eyüpspor (Ankara Aktepe)



BEYAZ GRUP

Yarın:

15.00 Pendikspor-Niğde Belediyespor (Pendik)

15.00 Nazilli Belediyespor-Silivrispor (Nazilli İlçe)

29 Ekim Pazar:

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-BUGSAŞ Spor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Gümüşhanespor-Hacettepe (Bayburt Genç Osman)

15.00 Ottocool Karagümrük-SBS İnşaat Kırklarelispor (Vefa)

18.00 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Altay-Sakaryaspor (İzmir Atatürk)

19.00 Kahramanmaraşspor-Karşıyaka (Kahramanmaraş 12 Şubat)



TFF 3. LİG



1. Grup

Yarın:

14.00 Yomraspor-Çanakkale Dardanel (Yomra İlçe)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Orhangazi Belediyespor-Erzin Belediyespor (Yalova Atatürk)

29 Ekim Pazar:

14.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman 16 Mayıs)

14.30 Kozan Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (İsmet Atlı)

15.00 Bergama Belediyespor-12 Bingölspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Çatalcaspor-Ofspor (Ziya Altınoğlu)

15.00 Kemerspor 2003-Düzcespor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Bayrampaşa-Yeni Altındağ Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



2. GRUP

29 Ekim Pazar:

14.00 Pazarspor-Yeşil Bursa (Pazar İlçe)

14.00 Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

14.30 Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor (Darıca İlçe)

15.00 Gölcükspor-Tire 1922 (Gölcük)

15.00 Erokspor-Diyarbekirspor (Esenler)

15.00 Ergeme Velimeşespor-Anadolu Bağcılarspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

15.00 Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Muğla Atatürk)

30 Ekim Pazartesi:

14.30 Ankara Demirspor-Kırıkhanspor (TCDD Ankara Demirspor)



3. GRUP

Yarın:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Aydınspor 1923 (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Ankara Adliyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)

29 Ekim Pazar:

13.30 Kızılcabölükspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Kızılcabölük)

14.00 Cizrespor-Arsinspor (Cizre İlçe)

14.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk)

14.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

14.30 Payasspor-Osmaniyespor (Payas İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Utaş Uşakspor (Avcılar Atatürk)

19.00 Karacabey Birlikspor-Tekirdağspor (Karacabey Mehmet Fehmi Gerçeker)