 Beşiktaş-Monaco maçı biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    - maçı biletleri satışa çıkıyor

    Beşiktaş-Monaco maçı biletleri satışa çıkıyor

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransa'nın takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için yarın satışa çıkacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 30 Ekim Pazartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

    Beşiktaş-Monaco maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 450 lira

    Kategori 2: 400 lira

    Kategori 3: 350 lira

    Kategori 4: 325 lira

    Kategori 5: 300 lira

    Kategori 6: 275 lira

    Kategori 7: 160 lira

    Kategori 8: 150 lira

    VIP: 800 lira

    1903 A-E Blok: 800 lira

    1903 B-D Blok: 850 lira

    1903 C Blok: 900 lira

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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