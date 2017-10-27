Beşiktaş-Monaco maçı biletleri satışa çıkıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 30 Ekim Pazartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

Beşiktaş-Monaco maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450 lira

Kategori 2: 400 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 160 lira

Kategori 8: 150 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira