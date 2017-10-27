Beşiktaş-Monaco maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için yarın satışa çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 30 Ekim Pazartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.
Beşiktaş-Monaco maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 lira
Kategori 2: 400 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 160 lira
Kategori 8: 150 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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''Hedefimiz Türkiye Kupası''
Toplam 16
Yorum
FENERLI sene basinda hedef 50.yilda sampiyonluk ortasinda TURKIYE kupasi sonunda ne olur ? (birakin bu senede ligde kalalim) herhalde
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Lens çıkmazı!
Toplam 7
Yorum
ibrahim @Recep malmısın birader? Lensi bjk aldı diye, fener taraftarın azizi nasıl topa tuttuğunu unuttuk mu.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Wagner Love vurduğun gol olsun , Alanyaspora başarılar.
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