 Bakan Bak'tan Adıyaman 1954'e destek – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak'tan Adıyaman 1954'e destek

    Bakan Bak'tan Adıyaman 1954'e destek

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Adıyaman 1954 Spor Kulübüne destek sözü verdi.

    TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'ı ziyaret etti.

    TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Bakan Osman Aşkın Bak'a, Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Adıyaman için önemi işaret etti.

    Ahmet Aydın, Adıyaman 1954 Spor Kulübünün maçlarında binlerce taraftarın tribünleri doldurduğunu ve gençlik için Adıyaman 1954 Spor'un çok önemli olduğunu vurguladı.

    Başkan Hüseyin Koç'un fedakarca görevini yapmaya çalıştığını belirten Ahmet Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığının Adıyaman 1954 Spor Kulübüne destek çıkması ve Adıyaman'da ki spor yatırımlarının daha da hızlandırılması gerektiğine dile getirdi.

    Hüseyin Koç ise, Adıyaman 1954 Spor Kulübüne tüm kentin sahip çıktığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklerini beklediklerini ifade etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, Adıyaman 1954 Spor'a destek sözü vererek, Adıyaman'da sporun gelişmesi ve gençliğin spora yönelmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

    Bakan Bak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Kulüp Başkanı Hüseyin Koç'a spora ve gençliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak'tan Adıyaman 1954'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.