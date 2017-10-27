Bakan Bak'tan Adıyaman 1954'e destek
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Adıyaman 1954 Spor Kulübüne destek sözü verdi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Bakan Osman Aşkın Bak'a, Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Adıyaman için önemi işaret etti.
Ahmet Aydın, Adıyaman 1954 Spor Kulübünün maçlarında binlerce taraftarın tribünleri doldurduğunu ve gençlik için Adıyaman 1954 Spor'un çok önemli olduğunu vurguladı.
Başkan Hüseyin Koç'un fedakarca görevini yapmaya çalıştığını belirten Ahmet Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığının Adıyaman 1954 Spor Kulübüne destek çıkması ve Adıyaman'da ki spor yatırımlarının daha da hızlandırılması gerektiğine dile getirdi.
Hüseyin Koç ise, Adıyaman 1954 Spor Kulübüne tüm kentin sahip çıktığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklerini beklediklerini ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, Adıyaman 1954 Spor'a destek sözü vererek, Adıyaman'da sporun gelişmesi ve gençliğin spora yönelmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.
Bakan Bak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Kulüp Başkanı Hüseyin Koç'a spora ve gençliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:49
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''Hedefimiz Türkiye Kupası''
Toplam 16
Yorum
FENERLI sene basinda hedef 50.yilda sampiyonluk ortasinda TURKIYE kupasi sonunda ne olur ? (birakin bu senede ligde kalalim) herhalde
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Lens çıkmazı!
Toplam 7
Yorum
ibrahim @Recep malmısın birader? Lensi bjk aldı diye, fener taraftarın azizi nasıl topa tuttuğunu unuttuk mu.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Wagner Love vurduğun gol olsun , Alanyaspora başarılar.
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