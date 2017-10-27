 Amputede kupa heyecanı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Amputede kupa heyecanı

    Amputede kupa heyecanı
    Ampute Futbol Türkiye Kupası Ankara'da başladı. Süper Lig ekiplerinden geçen sezonun şampiyonu Osmanlıspor Engelliler, 1. Lig temsilcisi Ortahisar Belde'yi 30-0 yendi. Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Yeditepe Engelliler- Denizli Engelliler: 2-1, Pendik Engelliler-Şehitkamil Engelliler: 9-1.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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