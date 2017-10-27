Amputede kupa heyecanı

Ampute Futbol Türkiye Kupası Ankara'da başladı. Süper Lig ekiplerinden geçen sezonun şampiyonu Osmanlıspor Engelliler, 1. Lig temsilcisi Ortahisar Belde'yi 30-0 yendi. Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Yeditepe Engelliler- Denizli Engelliler: 2-1, Pendik Engelliler-Şehitkamil Engelliler: 9-1.