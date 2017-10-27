 Ampute Futbol Türkiye Kupası – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Ampute Futbol Türkiye Kupası

    Ampute Futbol Türkiye Kupası

    Kupada ikinci gün maçları sonuçlandı

    Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

    19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahalarda oynanan ikinci gün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Şehitkamil Engelliler: 1 - Yeditepe Engelliler: 3

    İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmanlı Engelliler: 5

    Denizli Engelliler: 1 - Pendik Engelliler: 6

    Ortahisar Belde Spor Kulüsü: - TSK Rehabilitasyon Engelliler: 0-7

    Karşılaşmalara yarın devam edilecek.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:15
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