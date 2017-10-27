Ampute Futbol Türkiye Kupası
Kupada ikinci gün maçları sonuçlandı
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahalarda oynanan ikinci gün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Şehitkamil Engelliler: 1 - Yeditepe Engelliler: 3
İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmanlı Engelliler: 5
Denizli Engelliler: 1 - Pendik Engelliler: 6
Ortahisar Belde Spor Kulüsü: - TSK Rehabilitasyon Engelliler: 0-7
Karşılaşmalara yarın devam edilecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:15
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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