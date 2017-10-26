Spor Güvenliği Çalıştayı İstanbul'da başladı

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2 gün sürecek olan organizasyonun açılış töreni yapıldı.

Çalıştayın basına açık olan bölümünde, TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Mogul ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal konuşmacı olarak yer aldı.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da açılışı takip etti.



GÜRELİ: "YASANIN AKSAYAN YÖNLERİNİN İRDELENMESİ, BU ÇALIŞTAYIN KONUSU"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdürlüğünün Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapma isteğiyle başlayan sürecin, bu çalıştayı ortaya çıkardığını belirtti.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da dahil olmasıyla çok daha kapsamlı bir fikir alışverişi yapma imkanı oluştuğunu anlatan Güreli, gerek içeriği gerekse uygulamalarıyla çok tartışılan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun üzerinde tüm paydaşlarıyla duracaklarını dile getirdi.

"Mevcut yasanın aksayan yönlerinin irdelenmesi, bu çalıştayın konusuna giriyor." ifadelerini kullanan Güreli, şunları söyledi:

"Bundan sonraki bölümde kulüpler ve diğer paydaşlarla birlikte, yasa üzerinde gerekli revizyonların yapılması ve tasarı taslağının oluşturulması yönünde görüşeceğiz. Ankara'da gerçekleştirilen toplantı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iki ayrı taslak oluşturdu. İki husus çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığının taslağında da madde olarak ilave edilmişti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine göre, bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmemesi, hapis cezalarının seçenek yaptırımlarına çevrilerek ertelenmemesi, bana göre işin özü bu. Bizleri rahatsız eden ve sporda şiddetin ortaya çıkmasına sebep olan bir takım hususlar var. Örneğin bir tanesi, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması. Bu suçlara verilen cezalar bildiğiniz gibi 1 yıldan az ise para cezasına, 2 yıldan az ise hükmün açıklamasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi alternatiflere dönüyor. Yine hakaret içeren tezahüratlar aynı şeklide. Bu suçlara o maddeyi uygulasak, acaba sporda şiddetin önüne geçebilir miyiz? Bence evet."

Ayrıca, 6222 sayılı yasanın uygulanmasıyla ilgili son dönemde savcıların hassas ve hızlı hareket ettiklerine dikkati çeken Güreli, "Bundan çok mutluyuz. Uygulama konusunda futbolcu, seyirci, yasada kendine görev verilmiş kişiler de dahil, neden bu kadar hassas olmadıklarını düşünmeleri lazım." diye konuştu.



GÜLVEREN: "KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, spor alanlarında holigan türü insanların yer alabildiğini ve bunun da kendi konuları olduğunu kaydederek, "Tüm paydaşların koordine içinde çalışması gerekiyor." dedi.

Kanunlarda gelişen şartlara göre revize edilme ihtiyacı oluşabildiğini vurgulayan Gülveren, "Bizim önce kanunları iyi uygulamamız gerekir. Bu bir sitem değil. Yaptırımların etkisine karar vermek ve buna göre kanunu uygulamak gerekir. Herkesin kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması lazım." şeklinde konuştu.

Gülveren, bir kaç kişinin sebebiyet verdiği olayın, tüm spor camiasına mal olduğunu ve kötü örnek oluşturduğunu anlatarak, "Biz futbol sahalarına aileleri ne kadar sokabilirsek, istenmeyen durumların önüne o kadar geçebiliriz. Olay olduktan sonra sebebiyet verenleri yakalayıp adliyeye göndermek, işimizin ikinci kısmı. Önemli olan suçun işlenmemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.



KOCAKAYA: "ÖNLEME EKSİKLİĞİ GÖRÜYORUM"

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, spor alanlarında yaşanan istenmeyen olayların sona erdirilebilmesi için çabaladıklarını belirterek, "Sporda şiddet sadece ülkemizin sorunu değil. Dünyanın birçok ülkesinde maalesef bu yaşanıyor." açıklamasında bulundu.

Sporun artık bir oyun olarak algılanmamasından kaynaklı sorunlar bulunduğunu anlatan Kocakaya, "Spor müsabakaları, taraftar aidiyeti ile ulaşılan ekonomik büyüklükle birlikte, sadece sonuçtan ve seyir zevkinden ibaret değil. Haftanın 6 gününü yasalara uygun yaşayan kişinin, maç gününde nasıl birine döndüğünü görebiliyoruz. O dönemi kontrol altına alabilmek bizlerin görevi. Maçtan bir gün sonra o insan yine bizden biri. Üzerimize düşen, o birkaç saatin kontrol altına alınması. Eğitim boyutu çok önemli ancak yapılanların bir yaptırımı olmalı. Cezaların iyi uygulanmamasından kaynaklanan, önleme eksikliği görüyorum. İki gün bunu tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta konuşan isimlerden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Mogul, spor alanlardaki şiddetin birçok masum kişiyi de etkilediğini belirtirken, "Futbol, taraftarı en çok olan spor dalı. Bir spor dalı olmanın ötesinde, büyük paraların harcandığı bir endüstriye dönüşmüş, takımlarına bağlı kitleler yaratmıştır. Bu yoğun ilgi zamanla fanatizm ve holiganizm gibi problemlere sebebiyet vermiştir. Bu problemler, basit bir asayiş olayının ötesinde, olağanüstü bir problem niteliğini kazanmıştır. Alınan tedbirlerle geçmişe oranla önemli mesafeler kat edilmesine karşın, maalesef sorunun çözümünde istenilen seviyelere ulaşılamamıştır." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal ise spor alanlarında suç işlemek isteyenlerin caydırılması ve işleyenlerin kısa sürede yakalanması için tüm paydaşların ortaklaşa çalışmasının önemini anlatarak, "Yaşanan olayların, uzun yıllar süren kin ve nefrete sebebiyet verdiğini görüyoruz. Konya'da yaşanan son olayda, işledikleri suçu kahramanlık gibi gösterip sosyal medyada yayınlayan kişiler, yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu olayın sevindirici tarafı, tüm kulüpler ve taraftarlar, mağdur sporsevere sahip çıkmışlar, olayın faillerinin yakalanmasına katkı sağlayıp, bu tipte suç işlemeye tevessül edenlere önemli bir mesaj vermeleridir." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından, çalıştaya basına kapalı olarak devam edildi.

Organizasyonda, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturularak, kamuoyu desteğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde etkin soruşturma ve cezai müeyyidelerin uygulanması, ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınan güvenlik tedbirleri, stadyumların fiziki durumları ile e-bilet, akreditasyon konuları ele alınacak.

İki gün sürecek Spor Güvenliği Çalıştayı sonucunda hazırlanacak olan rapor, kamuoyu ile paylaşılacak.