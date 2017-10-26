Semih Kaya kırmızı kartla döndü!
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, yaşadığı sakatlıktan 3 ay sonra tekrar sahalara döndü. Tecrübeli savunmacı uzun bir aradan sonra oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü.
8 yıl sarı kırmızılı formayı giydikten sonra Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında ayağı kırıldı ve 3 ay sahalardan uzak kaldı. 3 aylık aranın ardından yeniden form kazanması için U21 takımıyla maçlara çıkan Semih Kaya mücadelenin 52. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Semik Kaya'nın zorluk derecesi düşük olan maçta doğrudan kırmızı kart gören Semih Kaya sahalara geri dönüşünü gölgeledi
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:01
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Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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