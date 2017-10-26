Semih Kaya kırmızı kartla döndü!

8 yıl sarı kırmızılı formayı giydikten sonra Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında ayağı kırıldı ve 3 ay sahalardan uzak kaldı. 3 aylık aranın ardından yeniden form kazanması için U21 takımıyla maçlara çıkan Semih Kaya mücadelenin 52. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Semik Kaya'nın zorluk derecesi düşük olan maçta doğrudan kırmızı kart gören Semih Kaya sahalara geri dönüşünü gölgeledi